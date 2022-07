Detestatele restricții impuse in pandemie revin la Giurgiu. Spitalul Județean este prima instituție care impune astfel de masuri, in urma creșterii numarului de infectari COVID. Conducerea instituției anunța marți ca, avand in vedere creșterea alarmanta a numarului de cazuri diagnosticate cu virusul COVID 19, la nivelul Spitalului Județean Giurgiu au intrat in vigoare doua tipuri de masuri de prevenție. Prima vizeaza interzicerea accesului vizitatorilor in spital, iar cea de-a doua impune purtarea obligatorie a maștii de protecție, atat in interiorul Spitalului, cat și in spațiile exterioare.…