Giurgiu: elevii încep luni școala în format on-line, din cauza lipsei fondurilor pentru încălzirea școlilor Deși rata de incidența COVID este scazuta (0,32 la mie), in municipiul Giurgiu elevii se intorc de luni la școala on-line. Motivul: autoritațile nu mai au bani pentru plata combustibillui necesar incalzirii unitaților de invațamant. Anunțul a fost facut in ultima zi a anului 2021 de primarul municipiului, Adrian Anghelescu, care susține ca incepand cu data de 4 ianuarie, nu mai poate fi platit gazul necesar incalzirii orașului. ”Toate fondurile ce se vor strange de la impozite și taxe se vor direcționa catre achizițiile de gaz. Nu știa nimeni, nici macar eu sau fosta administrație publica locala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

