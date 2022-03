Giurgiu: Avocat condamnat definitiv pentru tentativă de omor La doi ani dupa ce a lovit un tanar cu o maceta, un avocat giurgiuvean a fost condamnat definitiv de judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție la 7 ani si 10 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor, tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare. Miercuri, instanta suprema a respins apelul avocatului si a mentinut sentinta aplicata de Curtea de Apel Bucuresti (instanta de fond) in 2021. Potrivit deciziei instantei de fond, avocatul Marian Nichita a primit 5 ani si 6 luni inchisoare pentru tentativa de omor, 3 luni pentru tulburarea ordinii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Un avocat din Giurgiu a fost condamnat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 10 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor, tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare, el fiind acuzat ca in aprilie 2020 a ranit un tanar…

- Instanta suprema a respins apelul avocatului si a mentinut sentinta aplicata de Curtea de Apel Bucuresti (instanta de fond) in 2021.Potrivit deciziei instantei de fond, avocatul Marian Nichita a primit 5 ani si 6 luni inchisoare pentru tentativa de omor, 3 luni pentru tulburarea ordinii si linistii…

