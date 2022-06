Giurgiu: Autoturism căzut în râul Argeș, la barajul Mihăilești Pompierii giurgiuveni au intervenit urgent duminica dupa-amiaza, cand un autoturism a cazut in Argeș, la barajul de la Mihailești. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. La apelul primit la 112 au raspuns pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Mihailești, care au ajuns rapid la fața locului cu o autospeciala dotata cu accesorii specifice pentru salvare și un echipaj de scafandri. Ei au fost insoțiți de o unitate de terapie intensiva mobila de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov, o ambulanța SAJ și Poliția. In momentul in care echipajele au ajuns la locul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

