- O apariție cu adevarat surprinzatoare in finala sezonului 8 iUmor a fost pacatoasa maicuța Magdalena Chihaia, care a facut un stand up comedy inspirat din viața mai puțin ortodoxa de la manastire. Invitata la emisiunea Neatza cu Razvan și Dani, tanara a facut un show de zile mari, in ritm de dans!