Giulia Anghelescu a vorbit despre intervenția de mărire a bustului Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Giulia Anghelescu (36 de ani) a vorbit despre cum i-a schimbat viața pandemia, despre intervenția de marire a sanilor, dar și despre relația cu soțul ei, Vlad Huidu. Giulia Anghelescu a vorbit despre intervenția de marire a bustului Perechea are doi copii, un fiu și o fiica, Mikael și Antonia. Dupa cea de-a doua sarcina, artista a dat jos 30 de kg. „Dupa ce am slabit, na, s-au dus toate pe apa sambetei și am zis ca mi-aș dori sa fac [intervenția de marire a sanilor], dar nu era o chestie fara de care nu puteam sa traiesc. Numai ca, fiind foarte buna… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 10 august a anului acesta, Lili Sandu (41 de ani) a devenit mama unui fiu, Thomas Jay. Acesta este primul copil al actriței cu logodnicul ei, modelul Silviu Țolu (28 de ani). Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Lili a vorbit despre dorința de a deveni mama din nou. Lili Sandu, despre…

- Artistul Ștefan Stan (42 de ani) a caștigat notorietate in anul 2011, odata cu obținerea primului trofeu Vocea Romaniei, in echipa artistului Smiley. In luna noiembrie a anului trecut, cantarețul s-a casatorit civil cu iubita lui, Simona. La sfarșitul lunii mai, artistul și soția lui dezvaluiau ca vor…

- Giulia Anghelescu (35 de ani) și Vlad Huidu formeaza un cuplu de aproximativ 15 ani și sunt parinții a doi copii, un fiu și o fiica, Mikael și Antonia. Giulia Anghelescu nu-și va duce copiii la școala. „Ne-am gandit sa alegem ce ar fi cel mai bine pentru starea lor emoționala” Recent, perechea a dezvaluit…