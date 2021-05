Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii si politistii fac, miercuri dimineața, perchezitii intr-un dosar care vizeaza 25 de agenți din Sibiu suspectati de fapte de coruptie. “Astazi, 19 mai 2021, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, impreuna cu polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Structura…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca Andi Manciu a luat decizia de a demisiona din functia de consilier de stat in domeniul comunicarii din cadrul Cancelariei prim-ministrului pentru a reveni in functia de sef al Departamentului pentru relatii cu presa al partidului. “Ca sa revina la…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) publica un material video in care Camelia Bogdan, judecatorul exclus de doua ori din magistratura, iși afirma „dezamagirea” fața de decizia CEDO in cazul sau, decizie care a „afectat-o” foarte mult. Totul vine la o jumatate de an dupa pronunțarea CEDO, timp in care…

- Politistii efectueaza, luni, 24 de perchezitii in Bucuresti si in 6 judete, la persoane si firme banuite ca ar fi consemnat in fals ca ar fi realizat activitati de colectare si reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deseuri de ambalaje. Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii…

- Polițiștii au descins, joi, la noua adrese din Capitala, mai multe persoane fiind acuzate ca au folosit ordine de plata falsificate, pentru a achiziționa aproape un milion de maști de unica folosința. Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe…

- Macarena Olona este deputata pentru Granada și secretar general al Grupului parlamentar Vox din Congresul Deputaților. Ea a declarat, luni, ca romanii care locuiesc fara forme legale „trebuie alungați cu șuturi in fund in momentul in care ocupa cladirile”. Membra parlamentului spaniol a lansat atacul…

- Doua perchezitii au loc, vineri dimineata, in Bucuresti, inclusiv la un spital, intr-un dosar vizand achizitia de echipamente de protectie anti-COVID. ”In cursul zilei de 26 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale…

- Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Giurgiu, la sediul unei primarii și la locuințele unor persoane, intr-un dosar privind stabilirea de reședințe false pentru a vota la alegerile locale din septembrie 2020. Potrivit Poliției Județene Giurgiu, politistii, sub coordonarea unui procuror,…