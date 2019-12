Giorgiana Radu: Ce-i în sufletul tău, trecătorule? Mulțime de chipuri se-arata, pe rand, in negura ceței. Grabite sunt, incotro, oare, se-ndreapta? Mimica lor vorbește apasat și greoi. Prin necuvinte rostesc destinul ce-l poarta. Cine-s? Arata ca duși la razboi. Ii cercetez curioasa. Aș vrea sa le știu povestea, durerea ce-o poarta. Sa știu unde-i zambetul, pe ce carari l-au pierdut? Ce-i in sufletul tau, trecatorule, aș vrea sa intreb. Unde te grabești, de unde vii, de ce ești trist, astazi, in aproape Ajun de Craciun? Raspunsul mi-l da, neintrebat, chipul. El e cel care vorbește, care striga fara voce. Perechi de ochi, multe și grabite, traverseaza… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

