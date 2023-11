Stiri pe aceeasi tema

- Președintele LPF, Gino Iorgulescu, acuza familia tanarului ucis in accidentul provocat de fiul sau. Transmite intr-un comunicat ca victima nu purta centura de siguranța, se afla sub influența cocainei, facea parte dintr-un clan interlop specializat in trafic de persoane și proxenetism in afara granițelor…

- Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, face afirmații șocante legate de procesul fiului Mario. Pe 18 octombrie 2023, Mario Iorgulescu a fost condamnat la 13 ani și 8 luni de inchisoare cu executare, pentru comiterea infracțiunii de omor și conducere a unui autovehicul sub influența…

- Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv pe Mario Iorgulescu la 13 ani și 8 luni de inchisoare. Acesta este acuzat ca a provocat in 2019 un accident rutier mortal, dupa ce s-a urcat baut și drogat la volan. El este acum cautat de Poliția Romana pentru a-și executa pedeapsa. Dupa accident, Mario…

- Mario Iorgulescu (28 de ani) a fost condamnat definitiv la 13 ani și opt luni de inchisoare din cauza accidentului mortal pe care l-a provocat cand conducea sub influența drogurilor. Fiul lui Gino Iorgulescu, fost fotbalist și conducator de club și actual președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal,…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, a primit o suspendare de 13 ani cu executare, ca urmare a accidentului mortal provocat in 2019. Decizie este DEFINITIVA! In prezent, fiul șefului de la LPF se afla in Italia și are statutul de fugar. Ar trebui sa fie adus in Romania, deși avocații apararii…

- Sentința in dosarul in care Mario Iorgulescu (fiul lui Gino Iorgulescu – presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal) a fost condamnat in prima instanta la 15 ani si opt luni de inchisoare, dupa accidentul auto provocat in anul 2019, soldat cu moartea unui barbat, va fi cunoscuta peste aproximativ o…

- Dupa pauza de peste vara, cand a fost vacanța judecatoreasca, Curtea de Apel București reia procesul lui Mario Iorgulescu. Luni, instanța se va pronunța cu privire la cererile avocaților lui Mario Iorgulescu. El e judecat in lipsa, dupa ce a provocat un accident rutier in care un barbat și-a pierdut…

- Romanii sunt mari consumatori de paine, de altfel ocupa și primul loc in UE, mai ales de franzela de 300 de grame, care se afla in topul preferințelor. Nu exista fabrica de paine care sa nu produca franzela și chiar daca ar vrea sa renunțe, nu prea are cum. Explicația vine din partea ministrului Agriculturii…