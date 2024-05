Gina Pistol și Smiley implinesc astazi un an de cand sunt soț și soție! Povestea lor de dragoste a inceput in urma cu mai mulți ani, dar in data de 27 mai 2023 au pașit impreuna in fața altarului și și-au promis iubire pentru totdeauna. Iata ce mesaj a transmis fosta prezentatoare TV cu aceasta ocazie.