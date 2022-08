Gimnastica: Sabrina Maneca Voinea, de la CS Farul Constanta, campioana europeana

Stiri pe aceeasi tema

- Gimnasta junioara Sabrina Maneca Voinea a obtinut, duminica, medalia de aur in finala la sarituri, la Campionatul European de la Munchen. Tot duminica va avea loc si finala pe aparate la senioare, cu Ana Barbosu la start, la barna si sol.

- Medalia de aur a finalei pe echipe, la Campionatul European de gimnastica feminina de la Munchen, a revenit Italiei. Romania a ratat finala pe echipe de sambata, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Constanteanca Ioana Stanciulescu a acuzat dureri la un genunchi si nu a putut concura in calificarile concursului pe echipe. Echipa nationala de gimnastica senioare a Romaniei a evoluat in calificari la Campionatul European de la Munchen, insa nu a reusit calificarea in finala. Din lotul tricolor deplasat…

- Echipa feminina a Romaniei nu a reușit sa se califice in finala de sambata, dupa ce a ocupat locul al noualea in calificari, joi, la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Munchen. In ciuda acestui rezultat, Romania a obtinut „biletul” pentru Campionatele Mondiale din acest an.

- Gimnastica romaneasca a ajuns la momentul adevarului: Campionatele Europene de la Munchen. Primele vor intra in competiție fetele, care vor concura de joi pana duminica, iar așteptarile sunt mari. Campioana europeana de junioare la toate cele patru aparate in urma cu doi ani, Ana Maria Barbosu a debutat…

