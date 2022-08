Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate mixte pentru Romania in prima zi a Campionatelor Europene de gimnastica artistica de la Munchen. Echipa a ratat calificarea in finala, dar Ana Maria Barbosu (16 ani) s-a descurcat entuziasmant la individuale, unde s-a calificat in finala la doua probe. Echipa Romaniei de gimnastica artistica…

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei s-a clasat, joi, pe locul 9 in calificari si a ratat finala de sambata a probei, dar a obtinut ”biletul” pentru Campionatul Mondial din acest an. La individual-compus, Ana Barbosu s-a clasat pe locul 7 si este singura din delegatia Romaniei care va evolua…

- Echipa de gimnastica a Romaniei a cucerit medalia de aur, iar Amalia Puflea a obtinut medalia de argint in proba individual-compus, miercuri, la Festivalul Olimpic al Tineretului European 2022. Competiția are loc la Banska Bistrica, in Slovacia.

- Stii ca alearga pe munte doar pentru ca vezi un nor de praf care se ridica pe poteca. Fosta gimnasta, Madalina Florea a „zburat“ in Spania si a devenit vicecampioana europeana la alergare montana

