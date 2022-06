Stiri pe aceeasi tema

- Verificare utila pentru componentii lotului national de gimnastica aerobica al Romaniei. Cu trei saptamani inaintea Campionatelor Mondiale din Portugalia, sportivii antrenati de Marcela Fumea si de Madalina Cioveie au concurat la UNEFSIADA. La competitia organizata la Bucuresti de Universitatea de Educatie…

- Sportivii romani sunt o prezenta constanta pe podium la Bucharest Cup, concurs international de gimnastica aerobica, gazduit de Sala Polivalenta „Ioan Kunst-Ghermanescu” din Bucuresti. Cu totii isi fac „incalzirea” pentru Campionatele Mondiale de luna viitoare. Primele doua zile de concurs la Bucharest…

- Romania won the junior trio event, through Claudia Ristea, Larisa Suiu and Melissa Farcuta, on Tuesday, the first day of the Bucharest Open Cup International Aerobic Gymnastics Competition, hosted by the Ioan Kunst-Ghermanescu Polyvalent Hall in Bucharest. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Saptamana aceasta, „aerobicii” de la CSS 1 Constanta participa la cea de-a 24-a editie a Cupei Cetatii Deva, competitie la startul careia se aliniaza 220 de sportivi de la 16 cluburi din tara. „Am inceput anul 2022 cu o pregatire intensa si obiective indraznete la loturile de gimnastica aerobica, unde…

- Gimnastica aerobica revine in prim plan. 100 de sportivi din 18 țari participa, incepand de vineri, 25 martie, si pana duminica, 27 martie, la prima etapa de Cupa Mondiala, in Portugalia, la Cantanhede, informeaza Federatia Romana de Gimnastica. Romania a inscris in competiție patru gimnaști. David…

- Pe pagina de facebook a Federației Romane de Gimnastica a fost postat recent un reportaj realizat de Ministerul Sportului la Deva, la Liceul cu Program Sportiv Cetate unde este cantonat Lotul de gimnastica junioare și senioare al Romaniei. Reportajul ”Copiii de aur ai sportului romanesc – Romania are…

- Sa lupte si sa castige sunt printre primele lucruri pe care le-au invatat ca sportive, iar fiecare victorie aduce bucurie in sufletele tuturor. Departe de casa, acum lupta sa supravietuiasca. Printre fetele din lotul regional de gimnastica artistica din Vinita este si campioana nationala a Ucrainei.

- Lotul de gimnastica din regiunea ucraineana Vinița iși continua pregatirea la Iași. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a declarat ca in baza acordului de prietenie incheiat intre cele doua regiuni și ținand cont de situația din Ucraina, lotul de gimnastica din Vinița a solicitat transferul…