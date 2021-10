Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara, la emisiunea „Adevaruri despre trecut”, de pe TVR, fosta gimnasta olimpica Georgeta Gabor Antohi a facut dezvaluiri terifiante despre abuzurile indurate in tinerețe din partea antrenorului Bela Karolyi. ...

- Germanul Thomas Tuchel (Chelsea) a fost ales antrenorul anului in fotbalul masculin in Europa, trofeul fiindu-i decernat in cadrul ceremoniei de tragere la sorti a grupelor Ligii Campionilor, la Istanbul. Antrenorul anului in fotbalul feminin a fost ales spaniolul Lluis Cortes (FC Barcelona).…

- Laurențiu Reghecampf (45 de ani) a prefațat disputa dintre CS Universitatea Craiova și Gaz Metan Mediaș, din runda cu numarul 6 a Ligii 1. CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaș e sambata, de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.ro. Laurențiu Reghecampf are o singura victorie pe banca celor de la CS…

- Edi Iordanescu va fi antrenorul echipei FCSB. Surse confirma faptul ca tehnicianul a ajuns la o ințelegere verbala cu patronul Gigi Becali. Proprietarul FCSB a anunțat ca „nu se mai baga la echipa”, potrivit Mediafax.

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dario Bonetti, a explicat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca este normal ca formatia sa sa aiba fluctuatii in rezultate deoarece foloseste foarte multi jucatori tineri. El a mentionat ca Dinamo ar fi putut avea dupa primele 4 etape 7 sau 9 puncte daca ar fi…

- La finele lunii trecute, pe Valea Oltului, in judetul Valcea, a avut loc o coliziune intre doua masini, in urma careia patru persoane au avut de suferit, printre care si o fetita de patru ani.

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca decizia de a-l reprimi in lot pe Alexandru Chipciu dupa incidentul cu Otto Hindrich, a luat-o dupa ce a discutat atat cu jucatorii reprezentativi, cat si cu conducerea, si toti au fost de acord…

- Prezentat oficial la FC Brașov in urma cu doua saptamani, președintele Ioan Marginean și-a preluat atribuțiile și a stabilit echipa de conducere pentru gruparea de Liga a 2-a. Staff-ul administrativ va avea sediul in incinta bazei sportive Metrom. Din organigrama clubului vor face parte Vasile Dochița,…