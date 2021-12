Stiri pe aceeasi tema

- Multipla campioana la gimnastica Larisa Andreea Iordache, medaliata la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Europene, si-a anuntat incheierea carierei sportive, precizand totodata ca noul an va aduce cu sine un nou capitol in viata sa. „Cazi, dar te ridici! Azi este nimeni, insa maine este campionul…

- Gimnasta Larisa Iordache si-a anuntat retragerea din activitatea sportiva, vineri, la varsta de 25 de ani, ea notand, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca este impacata si multumita cu alegerea facuta si ca din 2022 va incepe un nou capitol.

