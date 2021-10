Stiri pe aceeasi tema

- La un an și patru luni de cand a fost publicata in Monitorul Oficial, Legea pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale impotriva COVID-19 este inaplicabila, in lipsa unor norme ce nu a fost nici pana acum adoptate. „Cu toate ca a trecut un an de cand Parlamentul…

- Declarația privind beneficiarul real va putea fi depusa, fara riscul de a primi amenzi, pana la 1 octombrie 2021. In caz contrar, amenzile ajung pana la 10.000 de lei. Camera de Comert si Industrie (CCI) Brasov informeaza ca declaratia anuala privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligatiei…

- ”In perioada urmatoare trebuie sa aprobam Legea consumatorului vulnerabil si va spun ca, daca Parlamentul Romaniei nu aproba intr-o saptamana, voi cere in Biroul Politic National al PNL sa pot sa imi asum eu raspunderea la Guvern pe aceasta lege pentru ca vad ca se tin BPR pe la 11 noaptea, pe la 12,…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului 50/2021 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale 1/2001. Avocatul Poporului sustine in sesizare ca ordonanta aduce atingere prevederilor articolului 1 alineatul 5, coroborate cu cele…

- Reprezentanții ISU Alba au transmis vineri ca in Monitorul Oficial nr. 647 din 30 iunie 2021 a fost publicata Ordonanța de Urgența nr. 80 din 30 iunie 2021 prin care au fost aduse o serie de completari și modificari Legii nr. 307/2006 – privind apararea importiva incendiilor. Prin modificarile și completarile…

- „Nu avem miniștri care sa apere interesele celor pe care ii reprezinta. Și aici ma refer la ministrul Muncii, care nu empatizeaza nici cu salariații, nici cu pensionarii. Și in loc sa se lupte in Guvern in fața colegilor sai și sa prezinte situația dramatica a pensionarilor din Romania, vine cu teme…

- „Nu avem miniștri care sa apere interesele celor pe care ii reprezinta. Și aici ma refer la ministrul Muncii, care nu empatizeaza nici cu salariații, nici cu pensionarii. Și in loc sa se lupte in Guvern in fața colegilor sai și sa prezinte situația dramatica a pensionarilor din Romania, vine cu teme…