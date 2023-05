Gigi Becali vinde FCSB și daca ia titlul in Liga 1, dupa opt ani. Patronul roș-albaștrilor susține ca prețul va ramane 40 de milioane de euro. Mai mult, Becali a anunțat și ca are trei cumparatori, care ar fi dispuși sa plateasca 40 de milioane de euro. Simion Apreutese a fost primul care a vrut […] The post Gigi Becali vinde FCSB și daca ia titlul! ”O dau pe 40 de milioane, am trei cumparatori” appeared first on Antena Sport .