- FCSB a remizat alb, duminica, pe terenul Voluntariului, în etapa a XV-a a Ligii 1. Dupa partida, Edi Iordanescu a vorbit despre caderea fizica a jucatorilor sai, cât și despre un penalti neacordat în opinia sa. FCSB a obținut doar un punct din meciul disputat pe terenul echipei…

- Fotbalistul in varsta de 21 de ani a plecat in aceasta vara de la FCSB, contra sumei de 5,7 milioane de euro, așa cum anunțase Gigi Becali. Cu toate acestea, turcii il contrazic pe finanțatorul roș-albaștrilor și spun ca Galatasaray a platit doar 3,5 milioane in schimbul lui Moruțan, bani pe care vicecampioana…

- Este puțin probabil ca Giedrius Arlauskis (33 de ani) sa mai apere pentru CFR Cluj. Ruptura dintre portarul lituanian și campioana Ligii 1 este ireconciliabila. Bogdan Mara, directorul sportiv al clubului, a confirmat ca Arlauskis a fost scos de pe lista de jucatori pentru campionat, motivul invocat…

- Dupa aducerea cuplului Budescu - Keșeru, Edi Iordanescu va putea alinia la FCSB, mai ales dupa ce se vor reface și Tanase și Coman, o formula plina cu vedete. Moruțan la Galatasaray, Coman pe bara 3 luni, Tanase out doua luni. Lovita din plin de descompletarea lotului, FCSB s-a repliat rapid și a adus…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, ca nu i-a placut faptul ca antrenorul Edward Iordanescu a parut descurajat dupa ce echipa bucuresteana a pierdut derbiul cu CFR Cluj, scor 1-4, relateaza News.ro. "L-am pus pe Edi, am incredere in el, merg pe mana lui. Ce s-a intamplat aseara a…

- Antrenorul Marius Șumudica a fost demis de la CFR Cluj, iar alaturi de el alți 12 membri ai clubului au semnat, sambata dupa-amiaza, demisiile. Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, susține ca tot scandalul de la CFR Cluj este opera lui Gigi Becali, care a bagat „fitile” la Neluțu Varga,…

- FCSB a remizat pe teren propriu cu Sepsi, scor 1-1, luni seara, pe Arena Naționala, in etapa a 6-a a Ligii I, la primul meci pentru Edward Iordanescu pe banca formației patronate de Gigi Becali. Sepsi a deschis scorul in minutul 36, prin Aganovic, iar FCSB a egalat prin Florin Tanase in minutul 58.…

- La FCSB începe era Edi Iordanescu, antrenorul debutând în noua aventura a carierei contra celor de la Sepsi. Meciul contând pentru etapa a VI-a din Liga 1 la fotbal va începe la ora 21:30. Gigi Becali l-a înscaunat pe Edi Iordanescu, 43 de ani, dupa ce Dinu…