Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a reacționat dupa ce i s-a cerut sa-l ajute pe Irinel Columbeanu, dupa ce fostul milionar și-a pierdut toata averea și a ajuns la azil. Latifundiarul din Pipera n-are de gand sa-l ajute financiar pe fostul soț al Monicai Gabor. De cateva saptamani, Irinel Columbeanu locuiește intr-un azil…

- Dupa ce mulți ani a ținut paginile revistelor de cancan, astazi Irinel Columbeanu se confrunta cu mari probleme, atat de sanatate, cat și financiare. Dupa AVC-ul suferit, fostul milionar s-a internat intr-un azil, dar cu ajutorul prietenilor reușește sa-și plateasca datoriile. Deși s-a speculat ca ar…

- Gigi Becali l-a criticat dur pe Irinel Columbeanu! Finanțatorul lui FCSB a aflat și el de situația fostului milionar de la Izvorani, care a ajuns la azil. Chiar daca a ramas impresionat de povestea lui Columbeanu, spune ca nu il poate ajuta și a venit și cu argumente. Gigi Becali l-a criticat dur pe…

- Ajuns la sapa de lemn, Irinel Columbeanu, fostul milionar de la Izvorani, nu-și mai permite acum nici macar sa-și plateasca azilul unde s-a retras. Spera, totuși, la mila prietenilor și la ajutorul lui Gigi Becali, cel care i-a mai ajutat și pe alții. Sarac lipit și cu probleme de sanatate la varsta…

- Irinel Columbeanu, in varsta de 66 de ani, a anunțat ca iși cauta iubita, dupa ce nu a avut prea mult noroc cu relațiile anterioare. Omul de afaceri are cateva pretenții atunci cand vine vorba despre femeia pe care o vrea alaturi.Irinel Columbeanu s-a casatorit in anul 2006 cu Monica Gabor, atunci cand…

- Gigi Becali este unul dintre cei mai instariți barbați din Romania. Se lauda cu o avere formidabila și duce o viața de lux, dar nu va uita niciodata cum a facut primul milion de dolari Latifundiarul din Pipera a dezvaluit cum s-a simțit cand s-a vazut cu o suma de bani atat de mare. Cum […] The post…