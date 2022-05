Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Cei care se ocupa de destinele echipei de handbal au luat decizia ca CSM Reșița sa nu se inscrie din sezonul viitor in Liga Naționala! Motivele? Nu exista destui juniori I la club, iar actuala echipa nu ar rezista in Liga Zimbrilor! „Am primit multe intrebari legate de liga in care vom juca…

- Josep Guardiola are un veritabil „aspirator de trofee“, cu un total de 31 de competitii castigate de pe banca Barcelonei, Bayern Munchen si Manchester City. Din pacate pentru Pep, el are si o „bila neagra“ in CV.

- Unele persoane privesc alegerea unui avocat ca pe o sarcina copleșitoare și extrem de dificila, in timp ce altele nu petrec mai mult de cateva zile cautand un specialist. Strategia ideala se afla undeva la mijloc; nu trebuie sa petreci foarte mult timp cautand, dar nu este recomandat nici sa colaborezi…

- Legea, promulgata joi de președintele Iohannis, prevede ca persoanele care presteaza activitați casnice sa fie remunerate exclusiv prin tichete in valoare de 15 lei, scrie Economica.net. Reducerea muncii la negru și oferirea de beneficii sociale sunt principalele obiective vizate de aceasta masura legislativa.Presedintele…

- „In acest an nu discutam de noi taxe. Pentru anul 2023 se lucreaza la strategia fiscala si in momentul in care o vom finaliza, vom anunta ce urmeaza sa se intample. Cert este ca, asa cum am anuntat de fiecare data, anunt si in acest moment ca masurile care vor fi luate vor fi anuntate din timp pentru…

- Gigi Becali a vorbit despre nașul sau, Gica Hagi, patronul și antrenorul Farului, și ii da un sfat acestuia. Patronul de la FCSB crede ca „Regele” greșește cand aduce fotbaliști care nu au reușit la alte echipe și ii transmite sa renunțe la aceasta idee pentru a se lupta din nou la caștigarea campionatului.…

- FCSB a caștigat meciul cu FC Voluntari, scor 1-0, datorita unui gol marcat de Octavian Popescu la ultima acțiune. Florin Tanase (27 de ani), capitanul vicecampioanei, a a avut un discurs-maraton la finalul partidei. Florin Tanase a inceput cu o analiza a partidei de astazi, apoi a criticat arbitrajul…

- Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a oferit un raspuns oficial vizavi de procesul caștigat de Primaria București cu FCSB. Gigi Becali a reacționat dur astazi, dupa ce GSP a scris ca echipa lui trebuie sa achite mai mult de un milion de lei Primariei Generale, din cauza ca nu a platit chiria…