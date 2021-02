Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a declarat, in urma cu cateva saptamani, ca le-a dat celor din AUR un sediu, in București. George Simion, actualul co-președinte al AUR și fost ultras in galeria Stelei, l-a contrazis pe patronul FCSB și a spus ca nu AUR a primit un sediu, ci o organizație pe care liderii Alianței o coordonau.…

- In inteviul eveniment de Craciun, de la Romania TV, Gigi Becali facea dezvaluiri despre relația sa cu noul partid parlamentar, AUR. Cum era de așteptat au aparut in spațiul public și primele reacții din partea celui vizat de declarațiile lui Becali. George Simion i-a transmis acestuia ca ar trebui sa-și…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a reaparut in viața publica și a facut o analiza a clasei politice din Romania, laudand partidul AUR, care a obținut 9% din voturi la Alegerile Parlamentare. Dupa ce a spus ca mama lui i-a transmis sa voteze AUR, Gigi Becali a dezvaluit ca le-a dat un sediu membrilor partidului…

- Camera Deputatilor a ales, luni, comisia de validare a mandatelor, fiind constituite si grupurile parlamentare. Grupul parlamentar al PSD are 110 membri, cu o pondere de 33,33% din numarul total al deputatilor, iar liderul grupului va fi Alfred Simonis. Grupul parlamentar al PNL are 93 de membri, ponderea…

- Prima saptamana dupa aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare a fost marcata din punct de vedere mediatic de o avalanșa de articole despre cei care conduc partidul AUR, Claudiu Tarziu (foto) și George Simion. Cei doi au fost rapid catalogați drept „naționaliști” sau chiar „legionari”, cu simpatii…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, dupa consultarile de la Cotroceni, ca a vorbit la telefon atat cu liderul PSD Marcel Ciolacu cat si cu „lideri ai PNL”, legat de formarea Parlamentului și de prioritațile legislative. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate: Ce se intampla in corpul tau…

- Liderul AUR George Simion a declarat luni, dupa consultarile de la Cotroceni, ca propunerea pentru prim-ministru este Calin Georgescu, spunand ca pe acesta il recomanda experiența. „Am hotarat sa propunem țarii pe domnul Calin Georgescu”, a spus George Simion. De asemenea, el a lansat…

- George Simion (34 de ani), președintele partidului AUR, marea surpriza de la alegerile parlamentare, a acordat un amplu interviu Gazetei Sporturilor, la scurt timp dupa rezultatul uluitor obținut la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Cu 8,6% dintre sufragii adunate la alegerile parlamentare, adica…