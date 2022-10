Stiri pe aceeasi tema

- Helmut Duckadam a scris, joi seara, pe Facebook, dupa meciul Silkeborg – FCSB 5-0, ca in opinia sa “Steaua nu mai exista”. Fostul mare portar a menționat ca responsabilii FCSB si CSA “si-au batut joc” de istoria echipei. “Eu am fost unul dintre putinii care am sustinut ca FCSB este Steaua. De azi, o…

- FCSB a fost surclasata de echipa daneza Silkeborg IF cu scorul de 5-0, joi seara, in deplasare, in Grupa B a Conference League. Vicecampioana Romaniei s-a deplasat in Danemarca fara mai multi titulari. FCSB a facut figuratie pe teren. Cele cinci goluri au fost inscrise de Anders Klynge (3), Kasper Kusk…

- Iosif Rotariu (60 de ani), campion al Romaniei de 4 ori alaturi de Steaua, a comentat infrangerea umilitoare suferita de FCSB in Danemarca, 0-5 cu Silkeborg. Iosif Rotariu, in doua randuri fotbalist la Steaua (1986-1990 și 1998-1999), a analizat la GSP Live eșecul suferit de vicecampioana Romaniei la…

- Echipa FCSB a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 5-0, de formatia daneza Silkeborg, intr-un meci contand pentru grupa B din Conference League. FCSB a prezentat o echipa cu multe rezerve, iar danezii s-au impus controland meciul de la un cap la altul. Klynge a deschis scorul in minutul…

- Prima reprezentativa de futsal a Romaniei a invins joi seara la Targu Mureș naționala Danemarcei, scor 5-1 (2-1) in primul meci al campaniei de calificare la Cupa Mondiala. Tricolorii evolueaza in Grupa a 8-a din Main Round, alaturi de Finlanda și Danemarca. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- FCSB va evolua de la 19:45, in deplasare, cu echipa daneza Silkeborg, in etapa a 3-a din Conference League. Partida va fi transmisa in direct pe ProArena. Echipele de start la Silkeborg – FCSB: Silkeborg (4-3-3): Larsen – Sonne, Salquist, Felix, Engel – Thordarson, Brink, Klynge – Jorgensen, Helenius…

- Adri Popa (34 de ani) da vina pe Federație pentru eliminarea din Cupa Romaniei. CSA Steaua a fost nevoita sa joace play-off-ul contra Chindiei, scor 1-2, la Mioveni, din cauza suspendarii arenei din Ghencea. Scenele violente din timpul meciului Dinamo - CSA Steaua au dus la suspendarea arenei din Ghencea…

- CS Mioveni si FCSB au remizat, sambata, scor 1-1, intr-un meci din etapa a patra a Superligii. Gruparea argeșeana a deschis scorul in minutul 26. Ovidiu Popescu a suferit o accidentare, Vlad Pop i-a luat mingea, a centrat, iar Ionut Balaur a inscris cu un sut deviat. FCSB a egalat in minutul 79, prin…