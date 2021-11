Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, și Ioan Niculae, finanțatorul Astrei, au facut o afacere impreuna. Aflat in inchisoare, Ioan Niculae și-a vandut catre Becali hotelul Intre, aflat in stațiunea Venus. Pentru a-l cumpara, patronul FCSB ar fi achitat 6,8 milioane de euro. Cei doi oameni de afaceri au o relație…

- Cosmin Olaroiu, antrenorul in varsta de 52 de ani, va caștiga 5 milioane de euro pe sezon la Sharjah FC, al treilea cel mai mare salariu primit in cariera. Pe 12 noiembrie 2020, Cosmin Olaroiu cucerea ultimul sau trofeu in Asia. Era primul cu Jiangsu Suning, intaiul titlu de campion din istoria clubului…

- Hotelul lui Donald Trump din Washington a pierdut milioane de dolari in timpul mandatului sau de presedinte, chiar daca acesta a ascuns plati primite din partea unor guverne straine, a afirmat vineri o comisie a Camerei Reprezentantilor, transmite Reuters.

- Gigi Becali și-a rotunjit veniturile! Afaceristul din Pipera a primit 30 de milioane de euro dintr-o singura tranzacție, așa ca toți au fost uluiți cand s-a aflat cum a reușit sa dea o asemenea lovitura. Toate detaliile despre ultima lui decizie de succes: Gigi Becali, o noua afacere de succes. Ce a…

- Sorin Șerban nu mai prinde lotul cu Edi Iordanescu. Unul dintre favoriții lui Gigi Becali, fundașul stanga a fost devansat de Risto Radunovic, jucator pe care antrenorul lui FCSB l-a pregatit și la Astra. Dintre jucatorii care au prins cel puțin un meci ca titular in prima parte a sezonului, cu Dinu…

- FC Copenhaga a facut o oferta oficiala pentru Olimpiu Moruțan (22 de ani). FCSB ar incasa 3 milioane de euro acum, dar ar mai putea primi inca unul in funcție de performanțele echipei. Gigi Becali și Edi Iordanescu sunt dispuși sa il cedeze pe Olimpiu Moruțan, in schimbul sumei corecte. Finanțatorul…

- Florinel Coman (23 de ani) ar fi putut pleca de la FCSB in schimbul a 7 milioane de euro, dar patronul Gigi Becali a refuzat oferta primita. Ajuns la 23 de ani, Florinel Coman are șanse din ce in ce mai mici sa plece de la FCSB in schimbul unei sume importante. Macinat de accidentari și fara multe meciuri…