Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Posedaru, administrator al companiei Bencomp SRL Buzau, producator de profile din lemn compozit, a anunțat ca dezvolta o noua capacitate de productie, o fabrica de usi WPC (lemn compozit) in Buzau, o investitie estimata la 4 milioane de euro. „La final de decembrie am finalizat un proiect pe…

- Fostul deputat PNL Marin Anton a scapat de o condamnare de cinci ani inchisoare cu executare, dupa ce faptele s-au prescris, intr-un dosar in care a fost acuzat ca a primit in anul 2009, pe cand era secretar de stat in Ministerul Transporturilor, o mita de 5,3 milioane euro de la reprezentantul unei…

- Fostul deputat PNL Marin Anton a scapat de o condamnare de cinci ani inchisoare cu executare, dupa ce faptele s-au prescris, intr-un dosar in care a fost acuzat ca a primit in anul 2009, pe cand era secretar de stat in Ministerul Transporturilor, o mita de 5,3 milioane euro de la reprezentantul unei…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), alaturi de instituții publice și companii private, continua și in acest an tradiția de iluminare in roșu a unor cladiri emblematice din Capitala și din țara, cu ocazia Zilei Europene a Numarului de Urgența 112 și aniversarii a 20 de ani de la operaționalizarea…

- O noua tentativa a liberalilor buzoieni de a introduce testarea legumelor in piețele din municipiul Buzau, operațiune despre care reprezentanții administrației locale spun ca se suprapune peste atribuțiunile altor instituții, a eșuat la ultima ședința a deliberativului municipal. De aceasta data, tentativa…

- La sfarsitul primei decade a lunii ianuarie, Ordonatorul de credite (europene) pe zona investitiilor in retele de apa potabila si canalizare – Compania de Apa Buzau, a semnat un nou contract de lucrari, ce are ca obiectiv executia de retele de alimentare cu apa in localitațile: Valea Ramnicului (resedinta…

- Care ar putea fi spaga in perioada Sarbatorilor de Iarna, in special inaintea celebrarii Craciunului?! Raspunsul, daca ar fi sa luam de buna o intamplare recent petrecuta la granita intre judetele Buzau si Braila, in care protagonisti au fost un echipaj de politie, brailean, si un cetatean pensionar…