Gigantul telecom Orange obţine în justiţie rambursarea a 2,2 mld. euro de la statul francez Gigantul telecom Orange obtine in justitie rambursarea a 2,2 mld. euro de la statul francez Operatorul telecom francez Orange a anuntat ca a obtinut castig de cauza la Consiliul de Stat, intr-o disputa cu fiscul din Franța, transmite Reuters. Decizia publicată vineri de Consiliul de stat din Franţa, cea mai înaltă jurisdicţie de ordin administrativ, pune capăt unei proceduri demarate în urmă cu aproape zece ani. "Această decizie confirmă poziţia grupului încă de la începutul disputei şi va permite Orange să recupereze… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

