Gigantul imobiliar chinez Evergrande, cel mai îndatorat din lume, cere protecţie în SUA împotriva falimentului Compania a solicitat protectie in temeiul capitolului 15 din Codul falimentului din SUA, care ii protejeaza activele din SUA in timp ce incearca sa incheie un acord de restructurare. Codul prevede, de asemenea, mecanisme de solutionare a cazurilor de insolventa care implica mai multe tari. In 2021 s-a constatat ca Evergrande, candva cel mai important dezvoltator imobiliar din China, se confrunta cu datorii de peste 300 de miliarde de dolari, in conditiile in care oficialii guvernamentali au inasprit controalele asupra sectorului imobiliar. Criza sa de lichiditati a facut in curand din el un simbol… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

