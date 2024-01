Gigantul e-commerce Trendyol din Turcia intră pe piața din România Gigantul e-commerce Trendyol din Turcia intra pe piața din Romania cu o platforma online proprie. Iubitorii de fashion pot sa acceseze deja platforma pentru a achiziționa produsele favorite. Compania Trendyol are planuri mari și anunța ca se va extinde nu doar in Romania ci și in Grecia, Ungaria și Cehia. „In primul trimestru din 2024, vom intra pe piața din Europa de Est. Vom incepe cu Romania, Grecia, Ungaria și Cehia”, preciza la finele lui 2023 Erdem Inan, reprezentant Trendyol. Tot el a spus ca iși propune sa ajunga la un procent de 2 milioane de clienți activi și patru milioane de comenzi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

