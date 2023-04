Stiri pe aceeasi tema

- Compania, numita oficial Hon Hai Precision Industry, a declarat ca investitiile in Kaohsiung vor include fabrici pentru fabricarea de autobuze electrice si baterii pentru vehicule electrice. Foxconn, un important furnizor al Apple, care asambleaza telefoane iPhone, are ambitii mari pe piata vehiculelor…

- Directorul general al Twitter, Elon Musk, a oferit angajatilor companiei de social media actiuni la o evaluare a platformei de socializare de aproape 20 de miliarde de dolari, potrivit publicatiei The Information, care a citat o persoana familiara cu un e-mail trimis de Musk personalului Twitter,…

- Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere joi, 16 februarie, iar cu aceasta ocazie Codin Maticiuc a scris un mesaj emoționant pe pagina de Facebook.Codin Maticiuc a dezvaluit ca Mihai Bendeac este cel mai mare donator al inițiativei sale, Spitale Publice din Bani Privați, și ca actorul…

- Conform reprezentantilor Primariei Galati, o fabrica construita de la zero va aparea in oraș, iar valoarea investitiei se ridica la peste 20 de milioane de euro.Odata pusa in functiune, fabrica va genera aproximativ 200 de noi locuri de munca.Compania elvetiana SunPro va deschide la…

- Intel a efectuat reduceri semnificative ale salariilor angajatilor si directorilor, la o saptamana dupa ce compania a emis o prognoza de vanzari sub asteptari, cauzata de o pierdere a cotei de piata in fata rivalilor si de o scadere a pietei PC-urilor, transmite Reuters.Reducerile vor varia…

- Euro s-a apreciat luni fata de dolar, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimele noua luni, in urma informatiilor privind majorarea dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, care contrasteaza cu estimarile analistilor privind o politica monetara mai putin agresiva a Rezervei Federale a SUA…

- Amazon.com a desfiintat miercuri locuri de munca in Statele Unite, Canada si Costa Rica, ca parte a unui plan de a concedia 18.000 de angajati, a declarat gigantul comertului electronic intr-o nota adresata personalului vazuta de Reuters.Concedierile sunt cele mai recente din sectorul tehnologic…

- Ca urmare a reactiei creatorilor de continut ce s-au trezit cu monetizarea oprita, YouTube promite ca va modifica, din nou, politica privind injuraturile.In noiembrie, YouTube anunta o serie de masuri impotriva creatorilor de continut care injura. Erau vizate atunci in special clipurile in…