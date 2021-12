Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea neintrerupta a preturilor la energie in Europa ii expune pe cei mai mari consumatori de gaze si electricitate din regiune la pierderi semnificative, fortandu-i pe gigantii industriali sa reduca productia, ceea ce ameninta revenirea economica, transmite Bloomberg. In conditiile in…

- Cresterea preturilor la energie afecteaza bugetele tarilor europene, pe masura ce guvernele cresc cheltuielile pentru a ajuta consumatorii si companiile sa faca fata facturilor mai mari la incalzire si electricitate, o situatie care risca sa se prelungeasca si dupa sezonul de iarna, transmite Bloomberg.…

- Preturile la energie in Europa au doborat record dupa record inca inainte de venirea iernii si aceasta criza se va agrava pe masura ce temperaturile vor incepe sa scada, transmite Bloomberg. Luna trecuta, cresterea preturilor la electricitate a fortat unele companii britanice sa isi reduca productia…

- Creșterea costurilor carburanților in Europa evidențiaza riscurile grave ale tranziției energetice impulsive și atitudinii neglijente fața de energia tradiționala, potrivit lui Igor Sechin, șeful gigantului petrolier de stat rus Rosneft.

