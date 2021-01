Stiri pe aceeasi tema

- Din prina luna a noului an, televiziunea de filme Paramount Channel se inchide. Acest anunț a fost publicat sub forma de promo, ce ruleaza pe post și pe YouTube. Televiziunea care dispare din Romania „Este finalul unei calatorii. Paramount Channel se va inchide in ianuarie. Dar filmele voastre preferate…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reactionat, dupa demisia lui Ludovic Orban. „Este o iresponsabilitate ce a facut Ludovic Orban astazi. Functia de prim-ministru nu se paraseste cum vrei. Nu inteleg, au castigat sau au pierdut? Si-a dat demisia ca a pierdut, dar va faceun guvern ca a castigat. Marcel Ciolacu…

- Tudor Polak, secretar de stat din cadrul Muncii și candidat la Camera Deputaților, a votat in aceasta dimineața la Școala cu clasele I-VIII Viișoara (Gura Bustei). La ieșirea din secția de vot, acesta i-a indemnat pe vasluieni sa-și exercite dreptul de vot, asigurandu-i ca toate normele de igiena sunt…

- Oradeanul Emil Rengle (30 de ani), castigator al concursului ”Romanii au talent” (PRO TV), in 2018, face furori pe Internet cu momentele sale coregrafice, susținute pe tocuri inalte, de 12 centimetri. Din pacate, performanța inregistrata in Romania nu a repetat-o și in similarul show ”America’s Got…

- Mai știți vorba aceea, ”prietenul la nevoie se cunoaște”? Ei bine, Ioan Andone și Ciprian Marica sunt pura dovada ca exista acest lucru! Fostul antrenor s-a transformat timp de cateva secunde in ”asul din maneca” lui Ciprian Marica! Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in octombrie 2020 cu 17,6% fața de octombrie 2019, atingand un volum de 12.523 unitați, anunța ACAROM – Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania si DRPCIV.Citește și: Ludovic Orban recunoaște SABOTAJUL impotriva Gabrielei…

- Șase orașe mari inregistreaza, in trimestrul trei al anului, creșteri ale sumelor cerute la vanzarea unui apartament, in vreme ce in alte patru orașe prețutile au scazut. Cea mai mare majorare de preț a avut loc in Targoviște. Capitala a recuperat 85% din volumul inițial al cererii, conform Mediafax.Citește…

- Anunț important pentru romani! In urma unei decizii a autoritaților, mai multe produse vor fi interzise. Mai exact, este vorba despre abrogarea Legii nr. 12/1990, care instituie mai multe obligații pentru operatorii economici. In cazul in care nu vor fi respectate aceste obligații, cei in cauza vor…