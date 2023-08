Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (58 de ani) a avut un moment de nervozitate in minutul 29 al disputei dintre Farul și Urartu, din turul secund preliminar al Conference League. Scorul era 1-1 in acel moment. Gica Hagi și-a bagat fotbaliștii in ședința in saptamana premergatoare meciului cu Urartu. „Regele” a fost nemulțumit…

- Gica Hagi a facut o criza de nervi, dupa ce Farul a fost eliminata din preliminariile Champions League. „Regele” s-a declarat extrem de nemultumit de evolutia jucatorilor sai, din infrangerea categorica suferita in fata celor de la Sheriff. Farul a fost invinsa cu scorul de 3-1, la general, de catre…

- Farul l-a pierdut la returul cu Sheriff pe Adrian Mazilu (17 ani), care a acuzat probleme la gamba dreapta. Inlocuirea tarzie a tanarului fotbalist cumparat de Brighton l-a infuriat pe antrenorul Gica Hagi. Reporterul GSP Eduard Apostol și fotoreporterul Cristi Preda sunt la Tiraspol și transmit toate…

- Farul a oficializat 4 transferuri in aceasta vara, e vorba despre Nicolae Carnat, Rivaldinho, Marco Borgnino și Fabio Vianna. Toți au avut prestații mediocre cel puțin in ultimul sezon. Gica Hagi continua sa aiba incredere ca poate salva cariere de fotbaliști, pe care sa-i foloseasca pentru a-și atinge…

- Mihai Stoica a trecut prin momente grele si a dezvaluit cat de mult l-a afectat ca FCSB a pierdut titlul. Managerul general al ros-albastrilor a avut nevoie de o saptamana pentru a putea oferi primele declaratii dupa esecul cu Farul, de la Ovidiu, in urma caruia echipa lui Gica Hagi a devenit campioana…

- Farul a caștigat titlul avand cel mai mic buget salarial dintre cele 6 echipe prezente in play-off, insa performanța atinsa de Denis Alibec și compania va fi premiata pe masura. Gica Hagi a luat o decizie care i-a uimit pana și pe oamenii din club, in privința modului in care iși va premia fotbaliștii.…

- Finalul dramatic al confruntarii din Banie, dintre Universitatea Craiova și Farul, terminat la egalitate 1-1, l-a determinat pe Gica Hagi, antrenorul formației oaspete, sa aiba o ieșire complet necontrolata imediat dupa ce Andrei Chivulete a pus punct intalnirii. Farul ramane favorita la titlu, dar…

- Dupa disputa cu Razvan Onea, Mihai Stoica se mai ia de un jucator de la Rapid, Managerul general de la FCSB s-a enervat ca urmare a declarațiilor date de Dragoș Grigore, dupa Farul – Rapid 7-2. ...