Gică Hagi şi-a ieşit din minţi: “A fost simulare clară şi a dat penalty!” Dupa infrangerea cu FCSB, Gica Hagi, antrenorul echipei Farul, și-a exprimat nemulțumirea intr-un mod vehement, declarand ca echipa sa a fost prejudiciata de un penalty controversat acordat vicecampioanei. Scandalul a izbucnit in urma deciziei arbitrului Sebastian Colțescu, care a acordat un penalty la duelul dintre Tudor Baluța și Adrian Șut. Hagi a ieșit din minți la finalul meciului și a afirmat ca decizia de a acorda penalty-ul a fost una injusta și ca nu mai exista respect pentru echipele din Liga I. “Nu ma agaț de un lucru care s-a depașit orice. Așa mi s-a spus. Conducerea a fost sus, sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

