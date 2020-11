GHIOZDANULLUINICULAE: Un mare imn al muzicii electronice

Stiri pe aceeasi tema

- A lansat fata asta un hit pe care il așteptam de ceva vreme. NOI de la Alina Eremia este o piesa de pus in playlistul pentru ca nu ai cum sa uiți de ea. La nivelul piese se ridica și minunatul clip pe care il mai jos. M-a rupt efectiv ideea de franghie roșie in... View Article

- Nu e vreun secret ca țin foarte mult la Irina, fiind unul dintre oamenii pe care ii admir in industrie pentru cum a reușit sa creeze nu doar pentru proiectul ei ci și pentru mulți alți artiști. Irina iși are locul cu siguranța peste tot și nu putem decat sa ne bucuram ca e a... View Article

- Daca nu ai auzit nimic despre Sir David Attenborough cu siguranța i-ai auzit macar o data vocea in documentarele realizate pentru BBC. Este probabil cel mai cunoscut cercetator și realizator de documentare despre planeta noastra mult iubita. Are 93 de ani și a realizat aceasta declarație despre intreaga…

- Nu am avut un titlu mai bun dar pur si simplu astazi in playlistul radioului a aparut piesa asta și meaaam cate amintiri am pe ea. Undeva prin 2011 cand eram in perioada de pașeam timid in cluburile din București dar și de la malul marii…. piesa asta era cea pe care o voiai atunci... View Article

- Rodion Ladislau Rosca a revolutionat piata muzicala din Romania. La sfarsitul anilor ’70, la radiourile romanesti rasunau muzici dracesti, melodii cu totul noi chiar si pentru urechile expertilor. Stilul acesta electronic l-a dus in topurile din toata tara – dar niciodata in afara ei. Abia la 59 de…

- Am descoperit piesa asta in showul de pe Netflix al lui Zac Efron numit Down to Earth. In ultimul episod sunt folosite cred ca 10 secunde din ea dar m-a cucerit direct. Am vorbit cu Zeke pe Instagram și mi-a spus ca este mega incantat ca prima varianta a piesei este deja in toate magazinele... View…

- Cat de bine suna piesa asta in timp ce conduci. Cam asta aș spune și la radio. Influențe de la Lana del Rey și poate ceva Dorothy dar pana la urma Bishop Briggs este fata ce a facut-o pe Pink sa ii cante piesa in concerte. Zic sa te relaxezi in canapea și sa te... View Article

- David Guetta acapareaza orice stil muzical și o face extrem de bine. Cu un sound perfect de fiecare data, indiferent ca face reggaeton, latino sau edm, Guetta este cumva cel mai fresh producer al industriei. Pa la cultura este o colaborare cu o gramada de artiști pe care te las sa ii descoperi singur.…