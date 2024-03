Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 nu ar fi putut incepe mai bine decat cu un hit de la INNA. „Cheeky”, o captivanta combinație de ritmuri, compusa de Iraida, Sebastian Barac, Alex Cotoi, Marcel Botezan, INNA, cu versuri semnate de Iraida și INNA, și produsa de Marcel Botezan, Alex Cotoi și Sebastian Barac. Piesa imbina armonios…

- Reprezentanții Societații de Transport Public amintesc ca, in fiecare duminica, din Piața Libertații pleaca Tramvaiul Turistic, cel care ii plimba pe calatori atat prin cartierele istorice, cat și zonele care cu dezvoltarea cea mai dinamica din prezent.

- O noua melodie, „Iluzionista”, un turneu național și un nou album, „De luni pana duminica”, intra anul acesta in Universul VUNK. VUNK incepe 2024 cu melodia „Iluzionista” și anunța lansarea albumului „De luni pana duminica”, al zecelea material discografic din cei 30 ani de activitate. Noua piesa va…

- MAE a transmis o atenționare de calatorie in Republica Moldova, unde a fost emis un cod portocaliu, in intervalul 7-10 ianuarie 2024, in legatura cu deplasarea unui ciclon sudic și patrunderea unei mase de aer polar in apropierea teritoriului țarii și und

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franta ca agentia meteo locala a anuntat un cod rosu de inundatii pentru departamentul Pas-de-Calais si cod portocaliu de ploi abundente si inundatii pentru alte sapte departamente.

- Romanii vor putea sa circule in strainatate pana la punerea in circulatie la nivel national a cartilor de identitate electronice, cu carti de identitate normale emise, incepand cu data de 1 ianuarie 2024. Guvernul a adpotat, joi, o Ordonanta de Urgenta care modifica art.13 alin.(3) din OUG nr.97/2005,…

- Biblioteca Județeana Alba, anunța ca a aparut revista Discobolul, volumul 4: O calatorie literara ce imbina cultura si tradiția Biblioteca Județeana Alba, anunța ca a aparut revista Discobolul, volumul 4: O calatorie literara ce imbina cultura si tradiția Cu bucurie și mandrie, aducem in atenția iubitorilor…

- Pe 14 decembrie, calendarul istoric se deschide ca o carte veche, dezvaluind pagini pline de evenimente care au modelat contururile culturale și politice ale spațiului romanesc. De la atestari medievale ale orașelor ce inca pastreaza ecoul pașilor domnitorilor, pana la ecouri ale deciziilor ce au rescris…