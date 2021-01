#GhiozdanulLuiNiculae: Glass Animals – Tangerine A inceput anul iar #GhiozdanulLuiNiculae e plin varf. Cum v-am obișnuit atunci cand am vreo piesa, clip mișto de pe net cu ceva educativ sau doar fun, incerc sa il scot din ghiozdan și sa il impart cu cat mai mulți oameni. Sper sa va placa piesa și daca aveți sugestii de piese, trailere, orice... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VUNK a lansat oficial prima piesa de anul acesta, „Du-ma mai departe”, featuring Keed, piesa extrasa de pe albumul „Domnul Portocaliu si Masina Timpului”. Melodia este compusa de Cornel Ilie, Gabriel Maga si Keed si este inclusa pe cel mai recent material discografic al trupei VUNK. Lansata in prima…

- Videoclipul piesei ”Treat You Better” de la Shawn Mendes a trecut de 2 miliarde de vizualizari. Piesa canadianului a fost lansata in 2016 și face parte de pe „Illuminate”, lansat in același an. Shawn Mendes este acum in topuri cu piesa „Wonder”, de pe al patrulea sau album de studio , album care acum,…

- Nicole Cherry a lansat o piesa de Craciun impreuna cu Trupa Feelings. Piesa se numește Impreuna de Craciun și e menita sa aduca ceva optimism in viețile nostre in aceste sarbatori de iarna. „Noi suntem Feelings, o gașca nebuna de 7 baieți cu care exista șanse mari sa te fi intalnit la vreo petrecere,…

- Dupa lansarea mult asteptatului album „Love Goses” si a hitului „Diamonds”, Sam Smith lanseaza un superb cantec de Craciun – „The Lighthouse Kepper”, o piesa scrisa si produsa alaturi de Labrinth. Piesa este lansata impreuna cu un video animat, avand conceptul si regia semnate de Sam. Aceasta este a…

- Am dat un throwback pana in momentul in care tata dansa in discoteca pe piesa asta și cu siguranța toata lumea era in extaz. Lansata in 1983 piesa asta este un boom de energie reincarcabila și refolosibila dupa parerea mea. E foarte greu sa zici ca este o piesa nasoala, iar daca nu simți ceva... View…

- Feli lanseaza „Du-te, dorule”, un tribut adus Mariei Tanase, o piesa despre razbunare și vindecare post-iubire, odata cu ea, și cea de-a șaptea felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, in care iși canta povești marcante din viața și formarea ei ca om și ca artist. „Piesa aceasta este un tribut adus…

- Piesa „Inside Out” se incadreaza in stilul ce l-a consacrat pe Zedd si care l-a facut sa fie aclamat de criticii muzicali din toata lumea. Impreuna cu vocea incredibila a lui Griff, „Inside Out” este gata sa fie un alt single remarcabil marca Zedd. Zedd spune despre „Inside Out” ca a lucrat la ea mai...…

- Dupa „De ce”, „O privire”, „Plus și minus” și „Invața-ma”, piese ce se vor regasi pe primul album din cariera, MIRA lanseaza „Zero Absolut”, o poveste muzicala sensibila și emoționanta despre dragoste. „Ma bucur foarte tare sa va dezvalui cea de-a cincea piesa de pe album. Este o poezie muzicala, i-aș…