GHIOZDANULLUINICULAE: 2Pac – Ghetto Gospel

- Twista a demonstrat ca este in continuare cel mai rapid rapper din toate timpurile! In luna februarie Eminem lansa provocarea Godzilla catre toți cei care știu sa faca rap de dragul culturii hip-hop. Piesa „Godzilla”, in colaborare cu regretatul Juice WRLD, face parte de pe albumul lui Em, „Music to…

- Sunteți gata sa ne simțim batrani, fiindca our boy Eminem sarbatorește 2 decenii de cand a lansat ‘The Marshall Mathers LP‘. Yuuup, au trecut 20 de ani de cand Em și-a lansat cel de-al treilea album care a vandut in prima saptamana de la lansare 1 milion 800 de exemplare. V-amintiți de perioada in care...…

- Cu siguranța dupa ce vezi clipul asta și altele de acest gen fiecare gest al prietenilor o sa insemne tot felul de chestii o perioada… dar eu ți-l aduc in fața ecranului de telefon, pc sau laptop, ah sau tableta pfiu… pentru ca mi se pare cool de aflat astfel de lucruri deși sunt de... View Article

- Noua versiune a cantecului lui Aurelian Andreescu – ”Oameni” а a fost realizata la inițiativa Roton și este un indemn la solidaritate și sprijin pentru sistemul medical extrem de solicitat in aceste zile, fiind o invitație la donații catre asociația Daruieste Viața, care construiește spitalul Modular…

- One World: Together At Home a strans intr-un maraton de 8 ore cei mai indragiți artiști internaționali. De la Billie Eilish, la Taylor Swift, la Lady Gaga sau la Elton John, cu toții au fost prezenți in cadrul acestui „maraton” caritabil. Cel din urma a cantat in onoare medicilor din prima linie celebra…

- Dupa cum spune și topul Shazam Global… piesa asta a revenit in forța, ea fiind lansata in 2010… dar cum hazul de necaz are efect in toata lumea, here we go! Revenirea Vicetone – Astronomia vine in urma unui clip in care intr-un alt colț al lumii plecarea catre o alta lume se sarbatorește și... View…

- Pe langa faptul ca era postata peste tot la lansare, adica pe Facebook ca atunci eram cam singurel și poate mici franturi din Hi5, Lady Gaga – Speechless a fost trimisa cu siguranța intre indragostiții din lumea asta. Zic asta pentru ca știu pe langa mine, inca vreo 4 cazuri din jurul meu. Da play...…

- Smiley a lansat azi piesa ”Cine-i salveaza pe eroi?” in colaborare cu Cabron, iar mesajul se potrivește perfect cu situația prin care trece sistemul nostru sanitar. Cantarețul spune ca a scris piesa in urma cu un an, dar a pastrat-o cumva pentru momentul potrivit. Nici nu putea sa aleaga mai bine ca…