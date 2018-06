USR organizeaza un protest miercuri, in Parcul Izvor, cand se voteaza in Parlament motiunea de cenzura impotriva Guvernului PSD-ALDE, a anuntat sambata deputatul USR Cristian Ghinea, vicepresedintele partidului.



"Biroul National al USR, intrunit in sedinta de urgenta sambata, ca urmare a faptului ca Partidul Social Democrat a ales sa faca scut in jurul unui infractor, a decis sa chemam toti cetatenii romani la un protest pasnic miercuri, 27 iunie, in Parcul Izvor din fata Parlamentului, incepand cu ora 12,00. Actiunea se va numi 'Ia-ti zi libera pentru Romania!'. Facem un…