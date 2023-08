Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile de pe scena politica afecteaza și sportul romanesc. Odata cu rocada guvernamentala, Ministerul Sportului a fost desființat și a fost transformat in Agenția Naționala pentru Sport, structura care a mai existat in trecut. Intr-o mișcare surprinzatoare, care a starnit atenția opiniei publice,…

- Fostul premierul Victor Ponta a fost numit de Marcel Ciolacu, actualul prim-ministru, consilier onorific in domeniul relatiilor economice internationale. Decizia privind acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului lui Victor-Viorel Ponta in domeniul relatiilor economice internationale…

- Doua decizii ale premierului Marcel Ciolacu aparute in Monitorul Oficial il vizeaza pe Andrei Baciu. Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a fost eliberat din funcție și a fost numit la șefia Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, conform a doua decizii ale premierului Marcel Ciolacu…

- Astazi, Marcel Ciolacu a semnat decizia privind numirea in funcția de șef al Cancelariei Prim-Ministrului cu rang de ministru in favoarea lui Alexandru Ghighiu, fost lider PSD tineret(TSD) și apropiat al lui Sorin Grindeanu. Alexandru Mihai Ghigiu este actualul președintele Institutului Național de…

- Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Tot luni, Alexandru-Mihai Ghigiu a fost numit in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului.

- Lucian Romașcanu a ramas fara Ministerul Culturii, insa soția sa a fost numita de Marcel Ciolacu la propriul cabinet, in funcția de director cu rang de secretar de stat. In urma cu cateva momente a fost publicat in Monitorul Oficial decizia de numire a doamnei Gabriela-Otilia Romașcanu in funcția de…

- Marcel Ciolacu a fost desemnat marți premier de președintele Klaus Iohannis, fiind al cincilea premier PSD numit de actualul președinte in timpul celor doua mandate la Cotroceni. Marcel Ciolacu a fost desemnat marti premier de catre presedintele Klaus Iohannis, in urma consultarilor pe care seful statului…