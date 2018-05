Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ndash; Centrul Judetean Constanta informeaza asupra faptului ca la data de 16 mai 2018, ora 00:00 s a incheiat Campania 2018 de primire a cererilor unice de plata, conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale MADR nr. 15 17.01.2017…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) – Centrul judetean Botosani informeaza cu privire la faptul ca au fost stabilite cuantumurile schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente cererilor de plata depuse in Campania 2017, in conformitate cu Hotararea nr. 228 din 18.04.2018…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta ca pana la data de 2 mai inclusiv se pot depune cererile de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor. „Cererile se depun la Centrele Judetene a...

- Un numar de 1498 de cereri, pentru o suprafata de 4929,13 hectare au fost depuse pana ieri, 12 martie, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2018, conform datelor centralizate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). In conformitate cu prevederile…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, maine, 1 martie, demareaza Campania de primire a Cererilor unice de plata pentru anul 2018 sub sloganul: ldquo;Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune…

- IPS Teodosie s-a prezentat miercuri dupa amiaza la sediul DNA Constanța pentru a fi audiat de procurori intr-un nou dosar, informeaza Antena3. Potrivit primelor informațiilor, IPS Teodosie ar avea calitatea de suspect in acest dosar.IPS Teodosie a mai fost trimis in judecata de procurorii…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Judetean Botosani informeaza ca incepand de maine, 20 februarie 2018 se vor efectua niste plati pentru fermierii botosaneni.

- Comunicat de presa Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Centrul Judetean Dambovita va organiza, incepand cu data de 17 Post-ul APIA Dambovița organizeaza sesiuni de informare in teritoriu. Programul intalnirilor cu agricultorii apare prima data in Gazeta Dambovitei .