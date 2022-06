”Ghicitoarele” fac victime printre suceveni

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Suceava ii avertizeaza pe suceveni sa se fereasca de „ghicitoarele” care au venit la zilele orașului. „Evenimentele religioase, culturale și artistice planificate in contextul celebrarii Zilelor Sucevei in aceasta perioada genereaza cetațenilor onești un sentiment de relaxare și uneori de tratare…

- Poliția Suceava a transmis ca in urma unor mai multor acțiuni de verificare in trafic au fost aplicate sancțiuni contravenționale in valoare totala de 280.875 de lei. Astfel, in perioada 11 – 12 iunie 2022, Serviciul Rutier impreuna cu formatiunile rutiere din cadrul I.P.J. Suceava au organizat si executat…

- In perioada 14 -15 mai Serviciul Rutier Suceava a organizat acțiuni pentru prevenirea și combaterea nerespectarii regimului legal de viteza și a depașirilor neregulamentare, ocazie cu care au fost aplicate 407 sancțiuni contravenționale in valoare de 217.230 lei. In cadrul acțiunii polițiștii au reținut…

- "In urma accidentului au rezultat sase victime constiente. O victima a fost descarcerata. La spital au fost transportate toate cele sase victime, trei adulti si trei minori", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu.Politistii rutieri efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal…

- Sfintele Sarbatori de Pasti constituie intotdeauna prilej de bucurii si emotii. Cu aceasta ocazie, fiecare dintre noi isi programeaza atat cumparaturi, cat si deplasari de la domiciliu, in minivacante sau vizite la prieteni ori rude. Avand in vedere riscul crescut de producere a unor fapte antisociale…

- Politia desfasoara activitati de cautare si identificare a minorei PANZARIU DIANA MARIA, de 13 ani, domiciliata in municipiul Suceava, județul Suceava, care la data de 22.04.2022 a plecat voluntar de la domiciliul unde locuiește, fara a mai reveni pana in prezent. Semnalmentele minorei disparute: inalțimea…

- Un accident in lanț s-a produs, luni dimineața, in zona comerciala Baneasa. Trei persoane au fost ranite și transportate de urgența la spital. Șoferii au fost testați cu aparatul alcooltest, insa niciunul nu consumase bauturi alcoolice. De aproximativ doua saptamani, traficul este restricționat in zona…