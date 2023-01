Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi cai au fost filmati in aceasta dupa amiaza in timp ce alergau pe strada, printre masini, in dreptul Bisericii Catolice “Sfanta Tereza a Pruncului Isus”din cartierul Nicolina. “Ti-ai pierdut caii? Ii gasesti spre Belvedere, te cauta!”, este mesajul persoanei care a postat clipul pe Facebook. …

- „Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat astazi doua proiecte de hotarare foarte importante, prin care se solutioneaza provizoriu situatia celor peste 100 de familii care au primit acum mai bine de doi ani repartitie de locuinte sociale in blocul din Prelungirea Ghencea, care se afla in…

- Incident de securitate la dezbaterea privind proiectul de Lege pentru securitatea și apararea cibernetica a Romaniei. Un colaj de imagini cu conținut explicit pentru adulți a fost afișat pe ecranul care asigura legatura cu participanții online, conectați la dezbatere prin platforma Zoom, scrie publicația…

- Actorul britanic Daniel Craig, care l-a interpretat pe agentul 007 in ultimele cinci filme ale francizei "James Bond", si-a aratat talentul de dansator intr-o reclama la vodca Belvedere, regizata de Taika Waititi, un cineast premiat cu Oscar, informeaza revista americana People. Fii la curent…

- ”Romania va avea 890 kilometri noi de piste pentru biciclete. Astazi, in doar doua minute de la lansarea programului, autoritatile locale au depus proiecte de realizare a drumurilor pentru biciclisti in valoare de 755 milioane de lei. 108 primarii, asociatii de dezvoltare si consilii judetene, din 30…

- ”Asiguram conducatorii auto ca, indiferent de denumirea lor comerciala, anvelopele care sunt marcate cu literele M si S (insemnand noroi si zapada – in engleza mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, indeplinesc cerintele de utilizare in conditiile specifice de iarna prevazute in legislatia nationala…

- Fostul secretar general al PNL și ministru in Guvernul Cițu, Dan Vilceanu, a facut intr-o postare pe Facebook o analiza a ultimelor șase luni, iar concluzia lui este ca ”nu exista o strategie politica și nici obiective politice” din partea liberalilor. El spune ca daca nu se vor repara unele greșeli…