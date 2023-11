Gheorghe Gabriel Gheorghe este noul președinte al ONJN Gheorghe Gabriel Gheorghe este din Sibiu, are o avere impresionanta și revine in funcția de șef la Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc dupa o pauza de 8 ani. In Monitorul Oficial a aparut astazi decizia prin care premierul Marcel Ciolacu il numește pe Gheorghe Gabriel Gheorghe in funcția de președinte al ONJN, inlocuindu-l pe Mihail-Silviu Pocora, care avea statut de președinte interimar (vicepreședinte cu atribuții de președinte). Pocora ocupa funcția din 20 iunie 2022. Gheorghe Gabriel Gheorghe era și numele vehiculat, pe surse, de Playresponsibly ca inlocuitor al lui Silviu Pocora. Sibianul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Electromagnetica S.A., una dintre cele mai importante companii din domeniul energetic, a anunțat astazi intr-un raport oficial ca a descoperit suspiciuni de frauda in urma unor verificari interne ale managementului. Compania a confirmat ca o investigație interna este in desfașurare, iar pentru asigurarea…

- Va mai amintiti de Dan Radu Rusanu, liberalul catalogat ca fiind un al doilea Hrebenciuc al politicii autohtone? Din 1990 pana in 2014, atunci cand a fost arestat in controversatul dosar „ASF – Carpatica” instrumentat de DNA, acesta a ocupat toate functiile posibile pe care le-ar fi putut ocupa un muritor…

- Obiectul de activitate al Midia Green Energy SA este "Productia de energie electricaldquo;. In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 4.592, din data de 16 octombrie 2023, a fost publicata hotararea nr. 5 2023 a adunarii generale a actionarilor Midia Green Energy SA, adoptata in sedinta ordinara…

- Una dintre primele stații de metrou din București, inaugurata in anul 1979, are un nou nume, incepand cu data de 14 octombrie. Este vorba de stația Timpuri Noi, care se numește de acum Octavian Udriște, in onoarea inginerului care a contribuit la construirea ei. Udriște este cel care a semnat in 1979…

- Consiliul de Administrație al STB nu s-a intrunit in ședința, astfel incat mandatul lui Adrian Criț la conducerea societații de transport nu a mai fost prelungit. Surse administrative au declarat pentru Gandul ca Adrian Criț ar putea fi numit secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Cert este…

- O localitate din Mureș va fi prima din țara care va avea instalație comuna de incalzire pe baza de hidrogen. Delgaz Grid incepe in aceasta luna in localitatea Gornesti, judetul Mures, testele la clientii casnici, pentru a verifica functionarea instalatiilor interioare si a aparatelor de utilizare existente…

- Gabriella Ștefania Ferencz a fost eliberata recent din funcție la cerere, insa, in realitate, ar fi vorba de presiuni din partea actualului ministru de Interne, Catalin Predoiu, care i-ar fi cerut sa lase liber postul de secretar general. Daca ne gandim ca toate deciziile care se iau in cadrul ministerului…

- O decizie a premierului Marcel Ciolacu, aparuta in Monitorul Oficial, il desemneaza pe Alexandru-Mihai Ghigiu, coordonatorul național in domeniul proprietații intelectuale. ”Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru-Mihai Ghigiu, șef al Cancelariei Prim-Ministrului,…