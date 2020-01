Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a confirmat rechizitoriul intocmit de DIICOT in dosarul 'Caracal', iar Gheorghe Dinca va fi trimis in judecata pentru savarsirea a opt infractiuni, respectiv trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua infractiuni, omor calificat - doua infractiuni…

- DIICOT a anuntat ca a retinut un un barbat de 46 de ani, acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu, tanara rapita de Gheorghe Dinca in Caracal, in luna aprilie. Este vorba despre Ștefan Risipiceanu, un vecin apropiat al lui Gheorghe Dinca. The post DIICOT a reținut un complice al lui Gheorghe Dinca, care…

- DIICOT așteapta rezultatele investigațiilor de ADN mitocondrial de la FBI pentru a putea trimite in judecata dosarul criminalului Gheorghe Dinca, ucigașul celor doua adolescente pe care le-a incinerat, dupa ce le-a rapit și violat. In prezentarea transmisa live de Sursa Zilei, directorul INML, Gheorghe…

- Fostul ministru al Sanatații Nicolae Banicioiu este audiat azi la Parchetul General, in dosarul Colectiv. Marți, la sediul Parchetului, tot pentru audieri, a fost și șeful DSU Raed Arafat. Audierea lui Banicioiu vine dupa ce procurorii Parchetului General au deschis un dosar ca urmare a plangerii parintilor…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat,va fi audiat, astazi, in dosarul Colectiv, potrivit G4Media, care citeaza surse judiciare. Este vorba de dosarul deschis in 2016 dupa plangerea parinților victimelor și a supraviețuitorilor incendiului in care acuza de neglijența in serviciu…