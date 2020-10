Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, anunta ca luni se intruneste Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a discuta despre masurile care se impun dupa ce incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit in Bucuresti pragul de 3 la mia de

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca așa cum evolueaza lucrurile in prezent, riscul de a ajunge la indicele 3 pentru Capitala este foarte clar și foarte posibil și a detaliat masurile care vor intra in vigoare in București in momentul in care vom atinge acest…

- „O sa incepem sa creștem capacitatea de testare, dar o sa dureze cel puțin doua luni. Dureaza pana e pregatit și personalul. O sa facem o celula de criza și o sa anunțam toate masurile pe care le vom lua. In privința maștilor exista normative și care impun portul maștii de la un anumit grad.…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a decis miercuri inchiderea cazinourilor și salilor de jocuri de noroc din București, excepție facand doar spațiile de pariuri și loterii, acolo unde se poate pastra distanța, a anunțat prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu. A fost redusa și distanța fața de școli…

- Pe ordinea de zi este o propunere de inchidere a activitații operatorilor economici licențiați in domeniul jocurilor de noroc, inclusiv cazinouri, cu excepția pariurilor și loteriilor unde se elibereaza bilet, cu respectarea regulilor de distanțare și a masurilor de siguranța sanitara. De asemenea,…

- In ziua in care in Romania s-a inregistrat o cifra fara precedent a deceselor cauzate de COVID, 73, iar bilanțul noilor cazuri de infecție se menține peste 2.100, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a avertizat ca exista riscul ca țara noastra sa ajunga in situația de…

- Directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a precizat ca, deși Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența nu a inclus in restricțiile inițiale din București și salile de jocuri de noroc, acest lucru va fi rectificat. Totodata, Arafat a declarat ca daca numarul de cazuri…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a stabilit ca restaurantele, cinematografele, teatrele și cafenelele din București se inchid, iar purtarea maștilor va fi obligatorie in jurul școlilor, pe o raza de 100 de metri.Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anunțat ca restricțiile vor intra…