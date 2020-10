Stiri pe aceeasi tema

- ​Dupa ce Real Madrid a pierdut pe propriul teren cu Cadiz, etapa din LaLiga a mai oferit o mare surpriza. Getafe a trecut de FC Barcelona (1-0), dupa un meci în care gazdele au mai ratat câteva ocazii mari. Confruntarea a facut parte din runda cu numarul șase a sezonului. Unicul…

- Real Madrid a invins, miercuri, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia Valladolid, in etapa a IV-a campionatului spaniol de fotbal LaLiga.Junior Vinicius '65 a adus victoria gazdelor. In alte meciuri, s-au inregistrat urmatoarele rezultate: Huesca - Atletico Madrid, scor 0-0;Villarreal…

- Formatia Real Madrid a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Betis Sevilla, intr-un meci din etapa a treia a campionatului Spaniei, informeaza News.ro.Madrilenii au revenit de la 0-2, datorita unui autogol si a unui gol din penalti. De la Betis a fost eliminat Emerson,…

- Antrenorul Ronald Koeman ar putea sa nu stea pe banca echipei FC Barcelona la debutul in noul sezon al LaLiga, potrivit postului Cadena Cope, citat de lefigaro.fr, potrivit news.ro.Motivul este reprezentat de faptul ca oficialii Barcelonei nu au gasit inca un acord cu fostul antrenor principal Quique…

Formatia Granada a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Athletic Bilbao, intr-un meci din prima etapa a campionatului Spaniei.Golurile au fost marcate de Herrera '49 si Milla '53.

Formatia Eibar a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Celta Vigo, in primul meci al editiei 2020/2021 a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.De la Eibar a fost eliminat Pape Diop, in minutul 87.

- Messi s-a intors de urgenta din concediu ca sa discute cu Ronald Koeman, deoarece contractul argentinianului expira in 2021. Pe lista de transferuri a Barcelonei se afla Suarez, Pique si Rakitic.Messi si-a incheiat concediul de urgenta ca sa se intoarca la Barcelona si sa discute cu Ronald…

- Editia 2019-2020 a campionatului Spaniei s-a incheiat duminica. Titlul a fost castigat de Real Madrid, care in ultima etapa a remizat cu Leganes, scor 2-2, iar echipa din urma nu a putut evita retrogradarea in liga secunda. Real si-a trecut in palmares al 34-lea sau titlu de campioana. Remiza cu Leganes…