Stiri pe aceeasi tema

- Doi pompieri au arborat Drapelul pe varful Toaca din Ceahlau. „S-au grabit un pic in aceasta dimineața și au prezentat onorul drapelului inaintea colegilor de tura”, transmite ISU Neamț.

- Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, doi pompieri din cadrul ISU "Petrodava" Neamt au arborat Drapelul pe varful Toaca, din masivul Ceahlau, la peste 1.900 metri altitudine, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pentru perioada 29 noiembrie – 4 Decembrie 2022, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a luat masuri pentru intensificarea acțiunilor și suplimentarea efectivelor, in vederea asigurarii unui climat ordine și siguranța publica pe durata minivacanței prilejuita de Ziua Naționala și cu ocazia manifestarilor…

- Trei pompieri buzoieni, care activeaza in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu”, au fost avansați in grad, in cadrul unei festivitați organizata la sediul instituției. Colonelul Stelian Cimpoeșu a fost cel care le-a oferit noile grade celor trei ofițeri, urandu-le mult succes…

- Prefectul Vasile-Adrian Nița a coordonat astazi, 24 octombrie, ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia s-au aprobat masurile care trebuie aplicate in vederea aducerii in stare de operativitate a adaposturilor de protecție civila din județ. Pana la sfarșitul lunii viitoare,…

- Tinerii buzoieni care iși doresc o cariera in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența sunt invitați sa se inscrie la concursul pentru ocuparea unuia dintre cele 300 de locuri disponibile la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila – Boldești ????????????????????????????????????????…

- ■ un inedit concurs a fost organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ Neamt ■ „Scari pe Toaca“ a adunat la start 30 de pompieri, intrei ei fiind si o femeie ■ Varful Toaca, al doilea ca inaltime din masivul Ceahlau, a fost locul unde o misiune extrema a pompierilor de la Inspectoratul…

- Scafandrii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea au intervenit pentru cautarea unui barbat dat disparut de catre politie si al carui autovehicul a fost gasit parcat in localitatea Brezoi. In urma cautarilor, cadavrul barbatului a fost scos la suprafata dintr-un lac de acumulare,…