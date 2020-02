Stiri pe aceeasi tema

- "Cu profunda tristete am aflat ca in urma atacurilor violente de la Hanau, Germania, si-a pierdut viata si un cetatean roman. Transmit condoleante familiei indoliate in aceste momente de grea incercare", a scris Iohannis pe Twitter. Un tanar de 23 de ani din comuna Singureni, judetul Giurgiu, se afla…

- Dupa ce un primar din Giurgiu a confirmat moartea unui cetatean roman in unul dintre atacurile de miercuri seara din Hanau, Germania, s-a aflat si identitatea victimei! Este vorba despre Viorel, un tanar de 23 de ani, care a sfarsit impuscat intr-un autoturism.

- Un roman se afla printre cei noua oameni ucisi in atacurile armate care au avut loc in doua baruri din orasul german Hanau. Informatia a aparut initial in presa germana, iar apoi au venit date si din Romania. Ar fi vorba despre un tanar de 22 de ani, nepotul primarului din comuna Singureni, judetul…

