Stiri pe aceeasi tema

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu din relația cu Ami Teiceanu, vrea sa calce pe urmele tatalui sau și sa devina prezentatoare TV. Tanara, in varsta de 21 de ani, locuiește singura in București. Fiica cea mare a prezentatorului de la Antena 1 s-a mutat in București in urma cu 4 luni, dupa ce tatal ei i-a…

- Ovidiu Cuncea, care i-a fost partener lui Dan Negru la emisiunea „Ciao Darwin”, a divorțat in urma cu ceva vreme de Elena Cristina, femeia cu care a avut un mariaj timp de 21 de ani. Rodul iubirii lor sunt cei doi copii, Sara și Petru. Acum, intr-un interviu pentru impact.ro , el a dezvaluit ca și-a…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu, are 20 de ani, iar anul acesta s-a mutat in București pentru a urma o facultate. Recent, aceasta a vorbit despre relația cu pe care o are cu partenerii parinților ei și susține ca pentru ea nu exista sa ii numeasca pe aceștia mama sau tata vitreg. Liviu Varciu și Anda…

- Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Varciu, a povestit cum a reacționat tatal ei cand l-a vazut prima data pe iubitul ei, David. Tanara s-a mutat singura in București. De cațiva ani, Carmina are o relație cu un baiat pe care il cunoaște inca din copilarie. David locuiește in Arad, acolo unde a stat…

- Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Varciu, a vorbit despre povestea de dragoste pe care o traiește de o perioada lunga de timp. Tanara il cunoaște pe iubitul ei de 8 ani. Carmina s-a mutat la București sa studieze, iar tatal ei i-a cumparat un apartament intr-un complex nou de blocuri. Tanara a marturisit…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu a facut primele declarații despre apartamentul primit de la tatal e in cadrul jurnalului de știri de la Antena Stars. Tanara, care a locuit pana de curand in Arad alaturi de mama ei, s-a mutat in București pentru a merge la facultate. Ce spune despre locuința in care…

- Schimbari mari in viața fiicei lui Liviu Varciu. Carmina este studenta la o facultate din București, curand s-a mutat singura in capitala, in apartamentul ei, iar acum, tanara s-a afișat pentru prima oara pe rețelele de socializare cu iubitul. Liviu Varciu i-a cumparat apartament Carminei in București.…

- Liviu Varciu s-a ținut de promisiune și i-a cumparat fiicei sale, Carmina, apartament in București. Prezentatorul TV a aratat imagini din noua locuința a fiicei lui.Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Varciu, s-a mutat singura intr-un apartament din București. Prezentatorul TV a fost cel care i l-a…