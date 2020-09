Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce duminica seara a aflat ca a pierdut alegerile, Nicolae Robu și-a anunțat colegii de partid ca va renunța la președinția filialei. Astazi l-a anunțat și pe premierul Orban. "Domnule presedinte PNL, avand in vedere pierderea de catre mine a alegerilor locale pentru functia de Primar…

- Nicolae Robu, primarul in funcție al Timișoarei, l-a inștiințat pe liderul PNL, Ludovic Orban, ca iși da demisia din fruntea organizației județene de partid, dupa ce a pierdut alegerile pentru un nou mandat, informeaza News.ro, citand surse liberale. ”Domnule presedinte PNL, avand in vedere pierderea…

- Liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat dupa alegerile locale care au avut loc duminica ca PSD ramane in continuare cea mai mare formațiune politica din Romania. Declarațiile live ale liderului PSD pot fi urmarite AICI. „PSD are cel mai mare numar de Consilii Județene. Respectiv…

- Nicolae Robu, cel care a fost invins in cursa pentru Primaria Timișoarei de candidatul USR-PLUS Dominic Fritz, spune ca „indiferent de calomniile care continua sa fie lansate” la adresa sa, va ramane „extreme de fericit” pentru ceea ce a facut pentru oraș. Nicolae Robu a pierdut alegerile locale 2020…

- Jurnaliștii straini au scris despre victoria lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei caracterizandu-l drept „matematicianul care a pus capat celor 12 ani de dominație a stangii la primaria Bucureștiului”, conform AFP. Jurnaliștii AFP mai scriu despre succesul obținut de candidații dreptei, care au caștigat…

- Nicușor Dan, candidat susținut de PNL și USR PLUS la Primaria Capitalei a obținut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa, social-democrata Gabriela Firea, are un scor de 37,4%, dupa numararea a peste 90% din voturi. Pana vineri la 7:30 dimineața au fost numarate…

- Dominic Fritz a caștigat Primaria Timișoarei in fața fostului primar, Nicolae Robu. Echipa USR-Plus a sarbatorit victoria in Piața Victoriei din Timișoara. Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea...

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, ca Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la Primaria Timisoarei, reprezinta optiunea pe care timisorenii o au acum de a realiza un oras modern si european, nu peste patru sau opt ani. Liderul USR a participat la lansarea echipei candidatilor…