Gestul făcut de Dan Negru în Ziua Victoriei Revoluției Dan Negru a publicat pe Facebook lista copiilor care și-au pierdut viața in decembrie 1989, de care nimeni nu mai vorbește dupa 34 de ani de la Revoluție. „Ați auzit vreodata de Catalin Andronic? S-a nascut pe 23 noiembrie ‘89 și pe 23 decembrie un glonț razleț a intrat pe geamul apartamentului și l-a nimerit in cap. Avea o luna de viata!Inainte de a muri a agonizat o ora sub ochii parinților. 37 de copii au murit in decembrie ’89! I-am sugerat candva unui primar sa aprobe ridicarea unui monument in amintirea copiilor de atunci. Nimeni și nimic nu mai amintește de ei. E 22 azi! Le las numele lor… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru a publicat pe Facebook lista copiilor care și-au pierdut viața in decembrie 1989, de care nimeni nu mai vorbește. „Ați auzit vreodata de Catalin Andronic? S-a nascut pe 23 noiembrie ‘89 și pe 23 decembrie un glonț razleț a intrat pe geamul apartamentului și l-a nimerit in cap. Avea o luna…

- Dan Negru a publicat lista copiilor uciși la Revoluție: Avea o luna de viața, un glonț l-a nimerit in capRevoluția din 89 a rapit nedrept și viața a 37 de copii, despre care nimeni nu-și mai amintește. Cel mai mic dintre ei avea doar o luna de viața și se numea Catalin Andronic. A murit sub ochii…

- Vedetele din Romania au fost profund indurerate la aflarea veștii ca Rona Hartner a murit. Artista s-a stins din viața la varsta de 50 de ani, dupa ce in vara acestui an a fost diagnosticata cu cancer la plamani și ficat.Pe rețelele de socializare, mai multe persoane publice din Romania au postat mesaje…

- Degeaba a trecut legea pensiilor daca suntem țara in care batranețea e o povara, remarca realizatorul TV Dan Negru, amintind ce a pațit artista Madalina Manole cand avea doar 35 de ani. ”Tinerii dezbat la televizor legea pensiilor Doar in Romania vezi așa ceva. Uitați-va la știri. Toți prezentatorii…

- Au trecut cateva zile de cand a fost prins drogat la volan și inca se vorbește despre Dorian Popa . O prea mare atenție? Influencerul le vorbea copiilor și aceștia il ascultau. Ce spunea el era litera de lege… Era modelul lor, il urmareau pas cu pas. Le vorbea despre influențele nefaste ale drogurilor,…

- Realizatorul TV acuza Dan Negru acuza ca se modifica „tiptil-tiptil” o lege despre care nu vorbește nimeni: cea a armelor. Potrivit lui Negru, modificarea face ca orice roman sa poata sa dețina oricate arme vrea, inclusiv unii condamnați. „Cea mai buna cenzura e abundența! In abundența de știri nu mai…

- Medicul Amin Zahra, originar din Israel si care in prezent lucreaza la Brasov, a relatat despre situațiile dramatice cu care se confrunta doctorii implicați in salvarea victimelor din razboiului cu Hamas. Amin Zahra spune ca „un medic din Gaza, in timp ce salva oameni raniți in bombardamente, a primit…

- Amin Zahra, medic israelian stabilit in Romania, a postat un mesaj special pentru copilul sau nenascut. Il roaga sa mai intarzie venirea sa pe lume avand in vedere ce se intampla pe mapamond. „Dragul meu copil nenascut, daca ma auzi ți-aș spune sa mai stai acolo unde ești, sa iți mai amani puțin venirea…